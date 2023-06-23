«Поправилась где надо»: Бузова в лифчике не по размеру блеснула своими «персиками», игриво распахнув куртку на камеру

Ольга Бузова уже давно стала популярной. Она регулярно появляется на публике в смелых образах. Артистка продолжает давать концерты и сниматься в новых проектах, но старается не забывать про личную жизнь. В свои 37 лет телеведущая мечтает о семье. А пока она делает все, чтобы быть в центре внимания у мужчин. Звезда этим летом снова приехала в Африку с чемоданом нарядов.
На этот раз Ольга наслаждается отдыхом перед длительными съемками. Она проводит время в Кейптауне с подругой. Артистка устраивает фотосессии на пляже, несмотря на зимнюю погоду. А вечером после горячего душа она облачилась в тугие брюки с металлизированным эффектом и укороченную куртку. Бузова решила ограничиться лифчиком, который едва прикрыл ее прелести. Она распахнула куртку, показав декольте.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что даже поправившись она стала выглядеть привлекательнее. «Ой, тут даже грудь есть», «А она стала более аппетитной», «Когда забыла блузку дома», «Поправилась где надо», «Ну теперь хоть есть на что посмотреть», — стали писать подписчики.