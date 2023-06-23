«Поправилась где надо»: Бузова в лифчике не по размеру блеснула своими «персиками», игриво распахнув куртку на камеру

На этот раз Ольга наслаждается отдыхом перед длительными съемками. Она проводит время в Кейптауне с подругой. Артистка устраивает фотосессии на пляже, несмотря на зимнюю погоду. А вечером после горячего душа она облачилась в тугие брюки с металлизированным эффектом и укороченную куртку. Бузова решила ограничиться лифчиком, который едва прикрыл ее прелести. Она распахнула куртку, показав декольте.

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