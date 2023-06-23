Клава Кока показала, как подпрыгивают на волнах ее пышные «булочки»: завораживающий вид с тыла

На этот раз Клава решила подразнить своих фанатов. Она в мини-бикини позировала под палящим солнцем. Певица прокатилась на гидроскутере, подпрыгивая на волнах. Она показала, как ее бедра бились об сиденье как два мячика. Артистка продемонстрировала свои формы без фотошопа, взбудоражив пользователей Сети.

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