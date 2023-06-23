Клава Кока показала, как подпрыгивают на волнах ее пышные «булочки»: завораживающий вид с тыла

Клава Кока уже давно выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. Певица регулярно дает концерты и выпускает новые хиты. В свои 26 лет она уже мечтает о семье и детях. Блондинка зачастую облачается в смелые наряды, чтобы привлекать внимание парней. А на отдыхе в Турции звезда устроила смелую фотосессию.
На этот раз Клава решила подразнить своих фанатов. Она в мини-бикини позировала под палящим солнцем. Певица прокатилась на гидроскутере, подпрыгивая на волнах. Она показала, как ее бедра бились об сиденье как два мячика. Артистка продемонстрировала свои формы без фотошопа, взбудоражив пользователей Сети.
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Звезде стали писать сотни комплиментов. Она смогла впечатлить всех своим видом. «Боже, какая фигура, ай», «Заставляешь фантазировать», «Тут все бесподобно», «Выглядит на тысячи процентов». «Такая соблазнительная фигура», «Вот и блондинка на миллион», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды