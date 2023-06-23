У пополневшей после родов жены Павла Прилучного случился приступ

На этот раз новая возлюбленная Павла делает все, чтобы вернуться в форму. Она родила в конце апреля и сразу стала много ходить, а потом возобновила тренировки в спортзале. Однако пока фигура актриса далека от идеала. А накануне Брутян выступила с полным боли заявлением. Она сообщил, что буквально «лезет на стенку» от приступов аллергии и не знает, как бороться этим недугом.

«Много нас аллергиков? Как бороться? Я уже на стенку лезу», — заявила молодая мама.

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Однако ей приходится каждый день гулять с малышом, так как от услуг няни пара отказалась. Супруги доверяют ребенка только бабушкам, когда хотят провести время вдвоем. Зепюр не только занимается крохой, но и делает домашние дела.