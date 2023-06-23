«Ой, какая! Все при ней!»: Пелагея в топике и тугих джинсах сразила идеальными изгибами фигуры на отдыхе

Пелагея уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц русских народных песен и романсов. А после участия в шоу «Голос» в качестве наставницы армия ее поклонников только увеличилась. Артистка успевает гастролировать и растить дочку Таисию. Примечательно, что в свои 36 лет она скрывает личную жизнь после развода с Иваном Телегиным.
На этот раз Пелагея решила провести время в оздоровительном центре в Кисловодске. Она сначала предстала в купальнике, купаясь в бассейне. А потом певица отправилась на променад. Она облачилась в топик и тугие джинсы. Блондинка подчеркнула свою точеную фигуру и идеальные изгибы. Артистка обнажила свой плоский живот.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит молодая мама. Многие ее осыпали комплиментами.
«Ого, какая фигура», «Просто идеальная», «Давно не видела Полю в топике», «А вот какие формы скрывает под платьями-самоварами», «Ой, какая! Все при ней!», «Ну тут формы просто бесподобные», — стали писать подписчики.