«Ой, какая! Все при ней!»: Пелагея в топике и тугих джинсах сразила идеальными изгибами фигуры на отдыхе

На этот раз Пелагея решила провести время в оздоровительном центре в Кисловодске. Она сначала предстала в купальнике, купаясь в бассейне. А потом певица отправилась на променад. Она облачилась в топик и тугие джинсы. Блондинка подчеркнула свою точеную фигуру и идеальные изгибы. Артистка обнажила свой плоский живот.

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