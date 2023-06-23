51-летняя Нетребко распахнула тунику, блеснув постройневшей фигурой в мини-шортах в Белграде: изумила прохожих

Анна Нетребко уже давно стала известной персоной. Она продолжает давать концерты и посещать страны. Певица ездила в Израиль, Аргентину, Францию и даже в США. Она собирает полные залы. В 51 год артистка не перестает экспериментировать с образами. Обычно не пытается худеть и отвергает спорт, но за последний год звезда заметно постройнела.
На этот раз Анна решила прогуляться по улицам знаменитого города, куда приехала на фестиваль. Она облачилась в длинную струящуюся тунику. Артистка решила ее распахнуть, оставшись в белых шортах и черном топике. Она не только обнажила стройные ноги, но и засветила живот. Нетребко образ дополнила яркими туфлями, сумкой и солнцезащитными очками.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Оперная дива призналась, что ее встретили очень гостеприимно. Анна вместе с мужем Юсифом Эйвазовым посетила светский ужин. Также супруги выступили на публике, продемонстрировав свои таланты. Поклонники осыпали пару комплиментами. На этот раз Нетребко многих изумила тем, как выглядит в 51 год. На улице на нее заглядывались прохожие.