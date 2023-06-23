51-летняя Нетребко распахнула тунику, блеснув постройневшей фигурой в мини-шортах в Белграде: изумила прохожих

На этот раз Анна решила прогуляться по улицам знаменитого города, куда приехала на фестиваль. Она облачилась в длинную струящуюся тунику. Артистка решила ее распахнуть, оставшись в белых шортах и черном топике. Она не только обнажила стройные ноги, но и засветила живот. Нетребко образ дополнила яркими туфлями, сумкой и солнцезащитными очками.

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