Сногсшибательная: Кейт Миддлтон в алом платье Alexander McQueen и шляпке произвела фурор на скачках в Аскоте

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она с принцем Уильямом демонстрирует гармонию. Пара выполняет свои обязанности и растит троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. При этом Кэтрин интересуется модой и каждый раз предстает на публике в нарядах, которые потом обсуждают в светских кругах.
На этот раз Миддлтон появилась на Королевских конных соревнованиях в Аскот. Для такого случая она облачилась в струящееся платье миди Alexander McQueen и шляпке Philip Treacy с маками. Монохромный лук дополнили лодочки и крупные золотые сережки. Она подчеркнула свою точеную фигуру. Принц Уильям был в костюме с голубой жилеткой и цилиндром.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Принцесса улыбнулась толпе, когда прибыла на карете вместе с мужем. Она с радостью пообщалась с гостями и была в центре внимания. Во второй карете королевской процессии к принцу и принцессе Уэльских присоединились 34-летняя принцесса Беатрис и ее 39-летний муж Эдоардо Мапелли Моцци. Четверка следовала за королем Чарльзом и королевой Камиллой с герцогом и герцогиней Девонширскими.
Для Кэтрин выбор такого яркого наряда для скачек было чем-то новым, так как раньше она отдавала предпочтение пастельным тонам. Также это ее первые конные соревнования после смерти Елизаветы II.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press