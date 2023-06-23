Сногсшибательная: Кейт Миддлтон в алом платье Alexander McQueen и шляпке произвела фурор на скачках в Аскоте

На этот раз Миддлтон появилась на Королевских конных соревнованиях в Аскот. Для такого случая она облачилась в струящееся платье миди Alexander McQueen и шляпке Philip Treacy с маками. Монохромный лук дополнили лодочки и крупные золотые сережки. Она подчеркнула свою точеную фигуру. Принц Уильям был в костюме с голубой жилеткой и цилиндром.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».