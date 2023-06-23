Волочкова в нежно-розовом бикини обнажила «сочные» полушария груди у бассейна: рука соскользнула вниз по бедрам

На этот раз Волочкова решила провести свой выходной в спа. Она не упустила шанса, чтобы покрасоваться в мини-бикини. Балерина едва уместила пышные полушария груди в лифчик из треугольников. Она блеснула своим плоским животом и стройными ногами. Анастасия решила присесть на кромку бассейна. Ее рука скользнула вниз по бедрам, а стринги стали едва заметными.

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