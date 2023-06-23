Волочкова в нежно-розовом бикини обнажила «сочные» полушария груди у бассейна: рука соскользнула вниз по бедрам

Анастасия Волочкова уже давно стала известной персоной. Она продолжает выступать на сцене, но в уже в рамках своих постановок. Балерина не перестает демонстрировать шпагат в общественных местах, а на публике зачастую предстает в смелых нарядах. На артистку не раз сыпалась критика, но она не перестает пояснять, что делает то, что ей нравится.
На этот раз Волочкова решила провести свой выходной в спа. Она не упустила шанса, чтобы покрасоваться в мини-бикини. Балерина едва уместила пышные полушария груди в лифчик из треугольников. Она блеснула своим плоским животом и стройными ногами. Анастасия решила присесть на кромку бассейна. Ее рука скользнула вниз по бедрам, а стринги стали едва заметными.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что снимки получились красивыми. Многие даже одарили ее комплиментами. «Ну хоть не в шпагате», «Ну тут и купальник хорош, и ракурс неплох», «Зачем шаль схватила?», «Ну грудь словно стала больше», «Прекрасное тело», «Натруженные ножки тут прям идеальные», «Трусы на фото словно испарились», — стали писать в Сети.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды