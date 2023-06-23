«Взрослая женщина! Какой срам»: пополневшая Бузова взяла и сняла брюки прямо на улице, оголив свой ядреный «орех»

Ольга Бузова уже больше 19 лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что стала богатой и знаменитой. Артистка ведет передачи, а также дает концерты. Пока лишь в личной жизни она не обрела счастья. Однако 37-летняя звезда делает все, чтобы быть в центре внимания. Она облачается в смелые наряды и публикует пикантные фото.
На этот раз Ольга приехала в Африку. Поклонники догадываются, что скоро она приступит к новым съемкам. А пока артистка проводит время в Кейптауне. И хоть погода там зимняя, это не помешало ей взять и начать раздеваться прямо на улице. Телеведущая приспустила свои брюки, продемонстрировав пышные ягодицы в стрингах.
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«Я знаю, вы ждали орех. Сейчас похудею, и будет больше огня. Надо срочно 4 кг скинуть», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Но многие раскритиковали ее за вульгарные кадры. «Оля, угомонись», «Найдите уже ей парня. Потому что это испанский стыд», «Это вульгарно и некрасиво», «Скромность удалила», «Взрослая женщина! Какой срам», — стали писать в Сети.