«Взрослая женщина! Какой срам»: пополневшая Бузова взяла и сняла брюки прямо на улице, оголив свой ядреный «орех»

На этот раз Ольга приехала в Африку. Поклонники догадываются, что скоро она приступит к новым съемкам. А пока артистка проводит время в Кейптауне. И хоть погода там зимняя, это не помешало ей взять и начать раздеваться прямо на улице. Телеведущая приспустила свои брюки, продемонстрировав пышные ягодицы в стрингах.

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