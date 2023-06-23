Наташа Королева в шортиках встала на четвереньки, намывая яхту до скрипа: блеснула своими изящными формами в 50 лет

На этот раз Королева сняла пикантное видео. Она облачилась в костюм с шортами и рубашкой на запах. Певица подчеркнула стройные ножки. Вместе с дизайнером Аникой Керимовой она стала намывать яхту до блеска. При этом артистка встала на четвереньки прямо на носу корабля, засветив свои прелести на улице. Наташа также подурачилась за штурвалом.

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