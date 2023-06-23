Наташа Королева в шортиках встала на четвереньки, намывая яхту до скрипа: блеснула своими изящными формами в 50 лет

Наташа Королева уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Не так давно певица отпраздновала свое 50-летие. Она не перестает носить мини и щеголять на каблуках. Даже в обычной жизни образы артистки подчеркивают достоинства ее фигуры. А недавно поклонники поразились тому, как молодо выглядит ее мама, и поняли, от кого у звезды такие гены.
На этот раз Королева сняла пикантное видео. Она облачилась в костюм с шортами и рубашкой на запах. Певица подчеркнула стройные ножки. Вместе с дизайнером Аникой Керимовой она стала намывать яхту до блеска. При этом артистка встала на четвереньки прямо на носу корабля, засветив свои прелести на улице. Наташа также подурачилась за штурвалом.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что ее фигуре могут позавидовать даже модели.
«Красивые девушки», «Яркие, красивые, моднявые», «Возраст не помеха веселью», «Фигура становится только круче», «Тут есть чему поучиться. Никогда не унывает», — стали писать подписчики.