«Сумел завоевать миллионы сердец»: Пригожин высказался о Шатунове

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, какой вклад внес в культуру Росиии Юрий Шатунов.
Пригожин высказался в первую годовщину смерти артиста.
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«Помню Юру Шатунова как человека, который совершил поп-революцию в момент перехода от Советского Союза к современной России. Он сумел завоевать миллионы сердец, исполнить такие песни, которые до сих пор остались у всех в памяти», — рассказал Пригожин в беседе с 360tv.ru.
Напомним, поклонники Юрия Шатунова собрали 30 тысяч подписей, чтобы дать его имя скверу в Москве.