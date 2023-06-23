«Сумел завоевать миллионы сердец»: Пригожин высказался о Шатунове

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, какой вклад внес в культуру Росиии Юрий Шатунов.

Пригожин высказался в первую годовщину смерти артиста.

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«Помню Юру Шатунова как человека, который совершил поп-революцию в момент перехода от Советского Союза к современной России. Он сумел завоевать миллионы сердец, исполнить такие песни, которые до сих пор остались у всех в памяти», — рассказал Пригожин в беседе с 360tv.ru.