Клава Кока в крохотном бикини разлеглась на гидроцикле, подставив мясистую «сдобу» солнцу: ножки бесстыдно задрала вверх

23 июня Клава в розовом купальнике покаталась на гидроцикле. Она решила устроить целую фотосессию. Певица грациозно развалилась на водном мотоцикле, подставив свои прелести солнцу. При этом она также высоко задрала ножки, не скрыв пышные округлости фигуры. Кока намекнула, что провела жаркую ночку на курорте и теперь наслаждается моментом.

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