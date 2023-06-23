Клава Кока в крохотном бикини разлеглась на гидроцикле, подставив мясистую «сдобу» солнцу: ножки бесстыдно задрала вверх

Клава Кока уже больше пяти лет строит карьеру на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Блондинка регулярно выпускает новые хиты. Она предпочитает носить яркие наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Артистка не скрывает, что мечтает о свадьбе, а недавно она призналась, что влюблена. Звезда уехала в Турцию отдыхать на днях.
23 июня Клава в розовом купальнике покаталась на гидроцикле. Она решила устроить целую фотосессию. Певица грациозно развалилась на водном мотоцикле, подставив свои прелести солнцу. При этом она также высоко задрала ножки, не скрыв пышные округлости фигуры. Кока намекнула, что провела жаркую ночку на курорте и теперь наслаждается моментом.
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«После прошлой ночи», – написала звезда.
Поклонники были сражены. Многие осыпали ее комплиментами. «Вау, что за чикуля», «Это выглядит впечатляюще», «Ох, что за прелесть», «А фигурка такая сочная», «Мамасита в деле», «И тут все обалдели», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды