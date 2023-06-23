«Пока боюсь»: Даня Милохин передумал возвращаться в Россию

Стало известно, что блогер Даня Милохин решил повременить с возращением в Россию.
Артист после своего отъезда в Дубай и США уже хотел было вернуться. Но вдруг ему стало страшно вновь кардинально менять свою жизнь.
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«Повременю, чуваки. Пока боюсь», — отметил Даня Милохин.
«Мне показалось, что они очень не хотят, чтобы я возвращался», — ответил своим поклонникам Даня, намекая на тех, кого он бросил.
Напомним, ранее Даня Милохин резко оставил проект «Ледниковый период» и свою партнершу по танцам на льду Евгению Медведеву.