Марина Юдашкина с подросшей внучкой Агатой и внуками предстала на публике после смерти мужа: Аркадий — копия дедушки

Марина Юдашкина уже давно стала известной персоной. Больше 30 лет она была рядом с Валентином Юдышкиным. Пара вырастила дочку Галину, которая теперь развивает Модный дом своего отца. Сам маэстро умер в мае 2023 года после продолжительной болезни. Это стало большим ударом для его родных и близких. И жена, и дочка признавались, что скучают по кутюрье.
Однако Марина находит отраду во внуках. Она приехала в Дубай, где уже несколько месяц живет ее наследница с семьей. 23 июня вдова Юдашкина поделилась трогательным кадром. Она в белых шортах и рубашке прогулялась в зоопарке с малышами. Рядом были Анатолий и Аркадий, а вот маленькую внучку Агату Ариеллу она взяла на руки. Малышку нарядили в платье в алую полоску.
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Марина Юдашкина с внуками. Фото: соцсети звезды
«Прилетела к внукам!» — написала Марина.
Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица. Многие также поразились тому, как внуки выросли. «Второй внук похожий на дедушку», «Младший внук очень похож на Валентина!», «Как вас ждали! Приятно на вас смотреть», «Красивая и чудесная бабушка», — стали писать подписчики.