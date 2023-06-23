Марина Юдашкина с подросшей внучкой Агатой и внуками предстала на публике после смерти мужа: Аркадий — копия дедушки

Однако Марина находит отраду во внуках. Она приехала в Дубай, где уже несколько месяц живет ее наследница с семьей. 23 июня вдова Юдашкина поделилась трогательным кадром. Она в белых шортах и рубашке прогулялась в зоопарке с малышами. Рядом были Анатолий и Аркадий, а вот маленькую внучку Агату Ариеллу она взяла на руки. Малышку нарядили в платье в алую полоску.

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