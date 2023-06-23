Стало известно о том, какое имущество осталось после смерти Пьера Нарцисса

С момента внезапной смерти певца Пьера Нарцисса прошло чуть больше года. За это время в Сети периодически всплывала разная информация о наследстве артиста.

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В некоторых источниках говорилось о том, что мужчина владел виллой в США. Однако документального подтверждения этому не было. Поэтому ситуация с имуществом музыканта была все это время окутана тайной.

Точку в домыслах поставила его бывшая супруга Валерия Калачева. На днях она рассказала в своем интервью о том, что на самом деле осталось после Пьера Нарцисса.

Женщина сообщила, что никакой заграничной виллы нет. У певца была только квартира и машина. Завещания он не оставил, так как не ожидал, что умрет так рано.

«Как такового наследства Пьер не оставил. Единственное — квартира, где мы с ним жили, на улице Кирова. И автомобиль «Мерседес». Так как он ушел из жизни рано и скоропостижно, никакого завещания, конечно же, нет», — сказала Валерия.

Источник: mk.ru