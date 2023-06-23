Агата Муцениеце в прозрачном халатике сверкнула прелестями на руках у мужчин: изящные бедра во всей красе

В соцсетях появились кадры, на которых Агата предстает в мерцающем белье и прозрачном халатике с перьями пудрового цвета. Она не только танцевала, но и демонстрировала формы, когда мужчины подхватили ее на руки. Подол халата они откинули, оголив ее изящные бедра. Муцениеце грациозно позировала, а потом упала в объятия других мужчин.

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