Агата Муцениеце в прозрачном халатике сверкнула прелестями на руках у мужчин: изящные бедра во всей красе

Агата Муцениеце уже много лет выступает на сцене театра, но лишь в этом году она стала звездой кабаре-труппы. При этом актриса продолжает сниматься в кино. Она после развода с Павлом Прилучным сильно похудела. Теперь артистка носит смелые наряды без стеснения. На этот раз она вернулась в Москву и сразу отметилась на сцене.
В соцсетях появились кадры, на которых Агата предстает в мерцающем белье и прозрачном халатике с перьями пудрового цвета. Она не только танцевала, но и демонстрировала формы, когда мужчины подхватили ее на руки. Подол халата они откинули, оголив ее изящные бедра. Муцениеце грациозно позировала, а потом упала в объятия других мужчин.
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Выступление Агаты снова произвело фурор. Многие зрители осыпали ее комплиментами в Сети. «Ох, что за дива», «Она стала просто бриллиантом», «Наша Николь Кидман», «До чего хороша», «Ну она прекрасно заменила Варнаву», «Этот задор просто нельзя игнорировать», «Фигурка куколки», — стали писать в Сети.