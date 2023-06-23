«Это нормальная практика»: Настя Ивлеева решила вставить импланты, если не похудеет

Блогерша и актриса Настя Ивлеева задумалась об имплантах в груди.

Ивлеева заявила, что никогда не прибегала к филлерам. Разве ставила несколько «уколов красоты», чтобы разгладить морщины на лбу.

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