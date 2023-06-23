«Это нормальная практика»: Настя Ивлеева решила вставить импланты, если не похудеет

Блогерша и актриса Настя Ивлеева задумалась об имплантах в груди.
Ивлеева заявила, что никогда не прибегала к филлерам. Разве ставила несколько «уколов красоты», чтобы разгладить морщины на лбу.
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«Я никогда не делала филлеры. Мне повезло, я люблю свою внешность, она красивая, органичная, веснушки... Я поняла, что это нужно улучшать путем органичного вмешательства – с помощью массажа, лимфодренажа, тренировок. И минимально прибегаю к услугам косметологов. Это может быть минимальный ботокс в лоб, потому что в 32 года ты не можешь это игнорировать», – отметила Ивлеева.
Однако Настя Ивлеева задумалась о пластике бюста.
Звезда «Орла и решки» высказалась в своем микроблоге:
«Это нормальная практика, к которой прибегают девчата, когда взрослеют. Если у меня получится похудеть еще на 10 килограммов, то не буду делать, а если не получится, то сделаю».