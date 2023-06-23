«Ну это все! Боже мой!»: Бородина посетила роскошный особняк, где жили герои сериала «Зимородок» в Стамбуле

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что стала богатой и знаменитой. Ведущая «Дома-2» живет в своем доме, а также купила по квартире своим дочкам Марусе и Теоне. Она после развода с Курбаном Омаровым стала больше денег тратить на развлечения. Недавно звезда снова уехала в Стамбул.
Обычно Ксения придумывает увлекательные экскурсии. Ранее она ездила на места съемок сериала «Постучись в мою дверь». Теперь телеведущая приехала на побережье, где находится большой особняк. Именно в нем жили герои нового турецкого сериала «Зимородок».
Бородина едва сдержала радость, когда оказалась на территории с пальмами, а потом она зашла в дом. Звезда показала спальню отца главного героя Халиса, а также гостиную и место, где по сценарию ужинала вся семья.
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«Ну это все! Боже мой! Мамочки мои родные! Вы понимаете, да?» – сказала Ксения.
Она также потом на яхте подплыла к дому, чтобы увидеть его во всей красе. Телеведущая была счастлива.
«Лицо довольного человека. Очень люблю Стамбул, это мой второй город силы. Конечно, не без участия турецких сериалов, очень интересной истории и невероятно красивого Босфора», – отметила она.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды