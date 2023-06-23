«Ну это все! Боже мой!»: Бородина посетила роскошный особняк, где жили герои сериала «Зимородок» в Стамбуле

Обычно Ксения придумывает увлекательные экскурсии. Ранее она ездила на места съемок сериала «Постучись в мою дверь». Теперь телеведущая приехала на побережье, где находится большой особняк. Именно в нем жили герои нового турецкого сериала «Зимородок».

Бородина едва сдержала радость, когда оказалась на территории с пальмами, а потом она зашла в дом. Звезда показала спальню отца главного героя Халиса, а также гостиную и место, где по сценарию ужинала вся семья.

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