Солистка «Миража» Суханкина открыла секрет Юры Шатунова

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Маргарита Суханкина объяснила, почему народ так любит «простецкие, дворовые» песни, которые пел Шатунов.

Исполнился год со дня смерти Юрия Шатунова. Его популярность была поразительной, его песни продолжают любить и сегодня. О том, каким был Шатунов, вспомнила солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина:

«Он всегда был в позитиве, немногословный, но всегда улыбающийся с тихим голосом, такой скромный… Скромность номер один, что удивительно при его популярности и востребованности, а его просто разрывали [на концерты]».

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Популярность «Ласкового мая» - феномен, секрет которого еще предстоит разгадать. Впрочем, у Суханкиной на этот счет имеется свое мнение.

«Почему так любил наш народ? Песни простецкие, дворовые. Как у Жени Осина, на которых мы выросли. А все что идет из детства, у людей вызывает дикую ностальгию, желание постоянно возвращаться к этому. Люди через эти песни возвращались в прошлое», - приводит слова певицы телеканал «360».

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