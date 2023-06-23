Солистка «Миража» Суханкина открыла секрет Юры Шатунова

Исполнился год со дня смерти Юрия Шатунова. Его популярность была поразительной, его песни продолжают любить и сегодня. О том, каким был Шатунов, вспомнила солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина:

«Он всегда был в позитиве, немногословный, но всегда улыбающийся с тихим голосом, такой скромный… Скромность номер один, что удивительно при его популярности и востребованности, а его просто разрывали [на концерты]».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Популярность «Ласкового мая» - феномен, секрет которого еще предстоит разгадать. Впрочем, у Суханкиной на этот счет имеется свое мнение.