«Девчонки на стиле»: Ольга Орлова запечатлелась с подросшей дочкой, нарядив ее в монохромный костюм

Ольга Орлова давно работает на телевидении. Если раньше она пела в составе группы «Блестящие», то потом артистка покинула коллектив. Теперь она поет лишь в караоке. За последние несколько лет ее жизнь изменилась. Ведущая «Дома-2» вышла замуж за бизнесмена и недавно родила дочку Анну. Она столкнулась с хейтом и обвинениями, что якобы не сама вынашивала ребенка. Но звезда дала им отпор и опровергла сплетни.
На этот раз Орлова предпочла показать домашние кадры. Она решила принарядиться с наследницей. Телеведущая была в кожаных брюках и твидовом жакете. Она подчеркнула свою фигуру. Артистка облачила свою четырехмесячную малышку в монохромный костюм в сливочном цвете и шапочку. Ольга взяла малышку на свои руки.
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Ольга Орлова с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Девчонки на стиле, на чиле, на расслабоне передают вам привет», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Орлова. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты отметили, что дочка уже подросла.
«На фото Анюта будто подмигивает», «Такая милая бусинка», «Ну тут копия мама, но голубоглазая», — стали писать в Сети.