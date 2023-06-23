«Девчонки на стиле»: Ольга Орлова запечатлелась с подросшей дочкой, нарядив ее в монохромный костюм

На этот раз Орлова предпочла показать домашние кадры. Она решила принарядиться с наследницей. Телеведущая была в кожаных брюках и твидовом жакете. Она подчеркнула свою фигуру. Артистка облачила свою четырехмесячную малышку в монохромный костюм в сливочном цвете и шапочку. Ольга взяла малышку на свои руки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».