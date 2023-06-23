Клава Кока в розовом бикини блеснула упитанными бедрами: «сладкие» складочки оттопырила, оседлав гидроцикл

На этот раз Клава провела решила покататься на гидроцикл. Она в розовом мини-бикини оседлала водный мотоцикл. Певица выпятила свои пышные округлости. Она насладилась освежающим ветром, рассекая по волнам. Блондинка решила изогнуться, оттопырив свой тыл и показав свои складки на мясистых бедрах. Кока покрасовалась в лучах солнца без макияжа.

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