Клава Кока в розовом бикини блеснула упитанными бедрами: «сладкие» складочки оттопырила, оседлав гидроцикл

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных молодых исполнительниц в России. Блондинка регулярно выступает в смелых нарядах. Певица старается держать себя в форме. Она мечтает о свадьбе и детях. На этот раз блондинка приехала в Турцию. Она не только купается и загорает, но и устраивает фотосессии.
На этот раз Клава провела решила покататься на гидроцикл. Она в розовом мини-бикини оседлала водный мотоцикл. Певица выпятила свои пышные округлости. Она насладилась освежающим ветром, рассекая по волнам. Блондинка решила изогнуться, оттопырив свой тыл и показав свои складки на мясистых бедрах. Кока покрасовалась в лучах солнца без макияжа.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит звезда. Многие стали писать ей комплименты. «Ну что за чикуля», «Это смотрится роскошно», «Какой котик загорает», «Сладкие складочки вызывают аппетит», «Ох, эта девушка сражает наповал», «Формы такие шикарные», — стали писать подписчики.