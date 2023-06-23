«Успели сходить на новое шоу наикрутейшей Бейонсе»: Алсу отметилась в Амстердаме в компании брутального мужчины (фото)

Алсу уже давно стала известной персоной. Она регулярно дает концерты и появляется на телевизионных шоу. Певица в свои 39 лет следит за внешностью. Она растит троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Уже давно артистка состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Однако этим летом она провела время в Нью-Йорке, где была замечена без обручального кольца.
А вот накануне Алсу отметилась в Амстердаме. Она рассказала, что не только погуляла по городу, который удивил количеством мусора на улицах, а также певица насладилась новым шоу Бейонсе, гастралирующей в Европе. На новых фото артистка предстала в лосинах и розовой толстовке с принтом. На одном из кадров звезду обнимает мужчина с бородой. При этом его лицо полностью не видно.
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Алсу с кавалером. Фото: соцсети звезды
«Впервые на днях посетила Амстердам - город, сохранивший богатейшие культурные традиции, необычайно популярный среди туристов (особенно молодежи).
Все очень красочно и колоритно, интересная архитектура, сотни каналов и красивых мостов, средневековые здания, музеи, но, честно скажу, толпы несколько странных людей и горы мусора на пешеходных улочках немного испортили впечатление. Зато мы успели сходить на новое шоу наикрутейшей Бейонсе, так сказать, вспомнить молодость», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многим стало интересно, кто кавалер певицы. Многие решили это ее муж Ян. Другие посчитали, что это кто-то другой.