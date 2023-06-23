«Успели сходить на новое шоу наикрутейшей Бейонсе»: Алсу отметилась в Амстердаме в компании брутального мужчины (фото)

А вот накануне Алсу отметилась в Амстердаме. Она рассказала, что не только погуляла по городу, который удивил количеством мусора на улицах, а также певица насладилась новым шоу Бейонсе, гастралирующей в Европе. На новых фото артистка предстала в лосинах и розовой толстовке с принтом. На одном из кадров звезду обнимает мужчина с бородой. При этом его лицо полностью не видно.

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