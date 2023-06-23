«Как же я его люблю!»: Слава призналась бывшему в нежных чувствах на семейном ужине

Слава. Фото: соцсети 

Исполнительница ранее заявляла, что считает себя готовой для новых отношений и к прежним не вернется.

Артистка Слава призналась в любви экс-избраннику.

Напомним, еще зимой Слава говорила о расставании с Анатолием Данилицким. У певицы был гражданский брак с отцом ее второй дочери Антонины. Вместе с Данилицким Слава прожила 20 лет.

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Теперь же Слава проводит время с Данилицким и даже говорит ему на публику слова любви. Недавно Слава и Анатолий Данлицкий встретились на семейном ужине у старшей дочери певицы. Об этом Слава рассказала в своем микроблоге.

«Ой все! Как же я его люблю! Наш Толюся! Если что, это мы играем в «Крокодила», – поделилась Слава последними событиями своей личной жизни.

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