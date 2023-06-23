«Как же я его люблю!»: Слава призналась бывшему в нежных чувствах на семейном ужине

Артистка Слава призналась в любви экс-избраннику.

Напомним, еще зимой Слава говорила о расставании с Анатолием Данилицким. У певицы был гражданский брак с отцом ее второй дочери Антонины. Вместе с Данилицким Слава прожила 20 лет.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Теперь же Слава проводит время с Данилицким и даже говорит ему на публику слова любви. Недавно Слава и Анатолий Данлицкий встретились на семейном ужине у старшей дочери певицы. Об этом Слава рассказала в своем микроблоге.