«Как же я его люблю!»: Слава призналась бывшему в нежных чувствах на семейном ужине

Артистка Слава призналась в любви экс-избраннику.
Напомним, еще зимой Слава говорила о расставании с Анатолием Данилицким. У певицы был гражданский брак с отцом ее второй дочери Антонины. Вместе с Данилицким Слава прожила 20 лет.
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Теперь же Слава проводит время с Данилицким и даже говорит ему на публику слова любви. Недавно Слава и Анатолий Данлицкий встретились на семейном ужине у старшей дочери певицы. Об этом Слава рассказала в своем микроблоге.
«Ой все! Как же я его люблю! Наш Толюся! Если что, это мы играем в «Крокодила», – поделилась Слава последними событиями своей личной жизни.