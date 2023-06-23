Красавчик-сын Сенчуковой и Рыбина бросил жену — брак продлился 11 месяцев: рядом новая любовь (фото)

Единственный сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина женился в прошлом году на своей давней подруге Дарье Алябьевой. На тот момент Василий был знаком с Дарьей около 8 лет. Однако это не помогло их союзу.
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На днях стало известно о том, что звездный сын расстался с супругой после 11 месяцев брака. Более того, он даже обзавелся новыми отношениями. Молодой человек показал в соцсетях фото своей очередной избранницы. Девушку зовут Валерия, она работает бровистом и преподает танцы.
Василий Рыбин со свой новой избранницей Валерией. Фото: соцсети
И хотя пара не делала никаких официальных заявлений, бдительные подписчики заподозрили, что влюбленные уже успели расписаться. Когда у Василия спросили о том, является ли Валерия его новой женой, он ответил утвердительно. Знаменитые родители молодого человека пока никак прокомментировали эту ситуацию.
Источник: starhit.ru