Красавчик-сын Сенчуковой и Рыбина бросил жену — брак продлился 11 месяцев: рядом новая любовь (фото)

Единственный сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина женился в прошлом году на своей давней подруге Дарье Алябьевой. На тот момент Василий был знаком с Дарьей около 8 лет. Однако это не помогло их союзу.

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На днях стало известно о том, что звездный сын расстался с супругой после 11 месяцев брака. Более того, он даже обзавелся новыми отношениями. Молодой человек показал в соцсетях фото своей очередной избранницы. Девушку зовут Валерия, она работает бровистом и преподает танцы.