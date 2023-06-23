Анна Калашникова ждет предложения от создателей шоу «Давай поженимся!»

На днях появилась информация о том, что известное шоу «Давай поженимся!» скоро вернется в эфир. Однако на данный момент неизвестно, кто будет представлять передачу.

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Прежняя ведущая шоу Лариса Гузеева отказалась комментировать эту ситуацию. Поэтому о возможных вариантах остается только догадываться.

Но, похоже, проблем с выбором точно не будет. Например, певица и блогер Анна Калашникова готова попробовать себя в этой роли хоть сейчас. Звезда заявила, что с радостью бы вела такую интересную передачу.

«Мне нравится это шоу. <...> Ведущие были классные и очень харизматичные. Если будут искать новых, то я бы с удовольствием повела такую классную программу», — сказала Калашникова.

Источник: vnimanie.pro