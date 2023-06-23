Диана Гурцкая: подробности состояния певицы – никто не может дозвониться

Накануне 40 дней со дня смерти мужа, Петра Кучеренко, Диана Гурцкая по-прежнему находится в тяжелом состоянии – рассказывают, что она практически не встает с кровати. Подробностями о состоянии Дианы поделилась певица Алена Кравец.

«До Дианочки действительно никто не может дозвониться. Честно говоря, в последнее время наши друзья ей стали звонить реже, потому что понимают: в такой период лучше не беспокоить», - сообщила Алена.

По ее словам, состояние артистки, потерявшей любимого мужа, нельзя назвать депрессией, - скорее, это сильная душевная боль, которая не залечивается очень долго.

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