Диана Гурцкая: подробности состояния певицы – никто не может дозвониться

Накануне 40 дней со дня смерти мужа, Петра Кучеренко, Диана Гурцкая по-прежнему находится в тяжелом состоянии – рассказывают, что она практически не встает с кровати. Подробностями о состоянии Дианы поделилась певица Алена Кравец.
«До Дианочки действительно никто не может дозвониться. Честно говоря, в последнее время наши друзья ей стали звонить реже, потому что понимают: в такой период лучше не беспокоить», - сообщила Алена.
По ее словам, состояние артистки, потерявшей любимого мужа, нельзя назвать депрессией, - скорее, это сильная душевная боль, которая не залечивается очень долго.
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«Это уже вторая большая трагедия в ее жизни. Когда она только начинала делать первые шаги в шоу-бизнесе, она потеряла маму — самого близкого на тот момент ей человека. Петр помог ей обрести семью, и вот Боженька у нее его забрал. Даже для совершенно здорового человека это большой удар. А для Дианочки — тем более», - приводит слова Алены Кравец издание «МК». Певица добавила, что рядом с Дианой неотлучно находятся самые близкие для нее люди – старший брат и сын.