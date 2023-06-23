Потрясающая точность: «Симпсоны» «предсказали» гибель батискафа

В одной из серий мультипликационного сериала «Симпсоны» внимательные зрители обнаружили предсказание катастрофы с батискафом «Титан». По сюжету, один из персонажей, Гомер, и его отец поплыли на батискафах к затонувшему кораблю, чтобы добыть сокровища.

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Гомер, оказавшись на глубине, вскоре понимает, что у него заканчивается кислород, а потом теряет сознание. Впрочем, в фильме все обошлось: Гомера подняли на поверхность, доставили в больницу, и после трехдневной комы он пришел в себя, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на Mirror.