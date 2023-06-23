Эвелина Бледанс рассказала, зачем ее сын вытягивал себе нос

Известная актриса Эвелина Бледанс рассказала, что ее сын мечтал быть похожим на Буратино – очень уж нравился ему всегда этот сказочный герой. Особенно радостно воспринимает Сема видеоклип на песню «Буратино» певца из Белоруссии Дим Димыча.

«Незамысловатая песня, но которая звучит у нас постоянно дома. И Сема даже пару раз, поскольку у Буратино наклеенный нос, вытягивал нос до того, что стал синенький кончик», - поделилась Эвелина Бледанс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Рассказала актриса и о других предпочтениях своего 11-летнего сына: ему нравятся песни Димы Билана, Niletto, Хабиба. Кроме того, Сема – верный поклонник Миланы Стар: он старается не пропустить ни одного ее концерта, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Пятый канал».