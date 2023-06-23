Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о своей госпитализации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ей надоели ложные сообщения СМИ о ее госпитализации. В последние дни то и дело появляется информация о том, что Тарасова потеряла сознание и была доставлена в больницу, что она плохо себя чувствует… По словам тренера, ничего общего с правдой эти сообщения не имеют.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Ничего я не теряла. Ничем не болею. Лежу, вон, телевизор смотрю», - приводит слова Татьяны Анатольевны издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Пятый канал».

Тарасова добавила: она устала от того, что ее то и дело «хоронят». Прежде СМИ сообщали о том, что уже в шестой раз за последний месяц Тарасова вызывала «скорую» из-за плохого самочувствия.