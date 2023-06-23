«И ты тогда будешь со всем справляться»: Дмитрий Маликов дал совет начинающим артистам

24 июня у певца Дмитрия Маликова особый юбилей – народный артист РФ отметил 35-летие своей творческой деятельности. Именно в этот день в 1988 году он впервые вышел на сцену (в Зеленом театре Парка Горького в Москве).

На эту дату у исполнителя запланирован концерт «35 лет на сцене!», который пройдет в Зеленом Театре ВДНХ. А пока что звезда эстрады дал новое интервью, в котором поделился профессиональным советом с молодыми артистами.

«Я привык работать. В 18 лет поступил в консерваторию, стал знаменитым артистом. За все эти годы мало что изменилось с точки зрения моих нагрузок. Надо стараться держать режим, высыпаться, поддерживать какие-то спортивные нагрузки, и ты тогда будешь со всем справляться», - цитирует Маликова ТАСС. «Сложно сказать, возможна ли сегодня такая долгая карьера, как у меня. Вспоминается пророчество Энди Уорхола, который сказал, что в XXI веке каждый будет знаменит, каждому будет отведено 15 минут славы. Но, конечно, есть артисты долгоиграющие, есть артисты, которые появляются на одну песню или на один альбом. Это невозможно предсказать». «Нужно просто после первого успеха еще больше работать и не почивать на лаврах. Вот самый главный совет начинающим артистам».

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Певец добавил, что преграды и неудачи постоянно сопровождают карьеру звезды шоу-бизнеса – нужно не останавливаться и упорно идти дальше.