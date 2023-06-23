Год со смерти Шатунова: поклонники собрали 30 тысяч подписей, чтобы дать его имя скверу в Москве

23 июня — первая годовщина смерти любимого народом певца Юры Шатунова. В эту дату в 14:00 на Троекуровском кладбище в Москве, около могилы артиста пройдет панихида, на которой соберутся его поклонники и знаменитости. А в 17:00 в районе Цветного бульвара и Трубной площади пройдет еще одно мероприятие.

«Там люди хотят переименовать безымянный сквер, уже собрали больше 30 тысяч подписей. Там будут люди, которые с ним работали», — рассказал порталу msk1.ru продюсер артиста Аркадий Кудряшов.

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