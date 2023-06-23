Бузова распахнула пальто — а там только лифчик: озорница, груди вперед и пошла

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Экс-ведущая проекта «Дом-2» разделась прямо на улице.

Ольга Бузова удивила прохожих, распахнув пальто, а там только лифчик. Экс-ведущая «Дома-2» игриво выпятила вперед свои груди и пошла походкой модели. Такое дефиле вызвало бурную реакцию у фанатов блондинки. Эффектная красотка приселка на асфальт, выставив вперед ногу, продемонстрировав тонкую лодыжку. Что этим хотела сказать Бузова — ее поклонники так и не поняли. Дефиле телеведущей на улице назвали очередным актом проявления себялюбия. 

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«Оделась? Где кофточка??», «Стыд какой», «Когда вся одежда в стирке», «Народ на улице, небось, ошалел», «Что еще придумают?», «Как себя любит», — пишут фолловеры.

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