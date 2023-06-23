Уже разбежались? Капаклы намекнул на разрыв с Мусульбес: где-то посмеивается Африкантова

Поклонники Романа Капаклы не могли успокоиться, узнав, что красавчик-качек изменил жене Марине Африкантовой. И с кем? Он закрутил роман с Татьяной Мусульбес. Узнав о неверности мужа, Марина тут же подала на развод. А Роман увез новую пассию на фешенебельный курорт. Однако в последнее время парочка перестала появляться в прямом эфире микроблога. И поползли слухи о расставании Капаклы и Мусульбес.

Масло в огонь подлил и бывший муж Африкантовой, намекнув, что с Татьяной они уже успели разойтись. При этом в своем микроблоге Роман не стал удалять видеоролик, датированный 14 июня — на кадрах влюбленная парочка целуется и обнимается.

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