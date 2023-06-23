Огурчики будут сочные и негорькие: раскрыт секрет ухода за грядкой в период плодоношения

В ряде южных регионов пошли первые огурчики, но не у всех дачников они сладкие и сочные. Плоды часто горчат и портят все удовольствие от проделанной работы. Все дело в веществе под названием кукурбитацин, которое накапливается в огурцах во время роста в период солнцепека и засухи.