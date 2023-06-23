Новости шоу-бизнеса: Вайкуле сдала Пугачеву, младший сын Орбакайте нашелся в Европе, Кравченко из «Сватов» заметили пьяной

Вайкуле предала Пугачеву

Алла Пугачева в открытую не заявляла о своей позиции, в отличие от нее ее подруга Лайма Вайкуле кричит о своем отношении к России на каждом углу. А теперь и вовсе сдала Примадонну, обозначив, что они с ней – единомышленники.

Байсаров объявился в Европе

Чеченский внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров пропал из поля зрения, люди гадали, где он обитает. Накануне он объявился в Италии – вместе с мамой Кристиной Орбакайте и сестрой Клавой.

Кравченко из «Сватов» заметили пьяной

Татьяна Кравченко была замечена в алкогольном опьянении на поезде из Петербурга в Москву. Она также не могла идти самостоятельно, ее поддерживали с двух сторон спутники.

Ротару отказалась продавать дом в Крыму

София Ротару, выставившая на продажу свой особняк в Крыму, отказалась его продавать. Ей поступило конкретное предложение, но она передумала.