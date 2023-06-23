Дмитрий Тарасов – про увеличившую грудь Анастасию Костенко: «Стал любить ее еще больше»

Модель и многодетная мама Анастасия Костенко увеличила в прошлом месяце грудь. Девушка стояла в очереди на операцию два года, и когда время подошло, отправилась в Дубай на процедуру. В результате и она, и ее муж Дмитрий Тарасов остались в восторге от новых форм.

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Более того, после того, как у жены появилась новая грудь, Тарасов признался, что стал любить ее еще больше. Почему это произошло, он и сам не знает. Но не скрывает, что чувства выросли, и об этом он заявил Костенко и своим подписчикам в соцсетях.