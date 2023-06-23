Как-будто без трусиков: Илана из «Уральских пельменей» в стрингах показала загорелый тыл

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева отдыхает в Турции. Красавица улетела туда с мужем и дочкой, чтобы научиться управлять яхтой и почти неделю покоряла морские горизонты, успешно справляясь с новыми обязанностями.

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Когда обучение закончилось, семейство перебралось в Бодрум, где продолжило отдыхать уже более расслабленно. Илана даже расщедрилась на снимок в бикини. И еще какой! Красотка позировала перед камерой, повернувшись спиной, и ее чудесные длинные волосы накрыли низ тела так, что стринг совсем не оказалось видно. Не обращая на это внимания, актриса призналась, что устала отдыхать.