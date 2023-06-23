Оголившаяся Клава Кока сунула мясистые чресла людям в лицо: дело было на улице

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Плачешь» Клава Кока решила устроить себе мини-отдых и улетела в Турцию. Звезда не заставила поклонников долго дожидаться снимков с пляжа и в первый же день по прилете начала постить отпускной контент.

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Снимки в купальнике – особо любимый фанатами Клавы жанр. Сочная и загорелая певица не постеснялась предстать в миниатюрном бикини перед объективом. Ракурсы один горячее другого, и разошедшаяся Кока совсем потеряла голову. Она улеглась на полу, сунув оголившиеся массивные чресла в кадр – на первом плане зрители видят лоснящееся бедро артистки, а уже потом ее саму.