Похудел, сменил прическу: как после эмиграции выглядит чеченский внук Пугачевой

Пропавший внук Аллы Пугачевой, 25-летний Дени Байсаров, долго не выходил на связь. В прошлом году он даже забросил свой бизнес, который с успехом развивал в Москве, и как в воду канул. Поползли слухи, что он эмигрировал в США, поближе к маме Кристине Орбакайте и старшему брату Никите Преснякову, который стремительно сбежал туда еще в сентябре.

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Теперь же местонахождение младшего сына Орбакайте стало известно всем. Он объявился в Италии, вместе с мамой Кристиной они как ни в чем не бывало проводят каникулы. С ними и американская внучка Пугачевой Клавдия.