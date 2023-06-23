Юлия Михалкова в мини-бикини погладила себя по упругим бедрам: поклонники забыли, как дышать

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова с уходом из шоу «Уральские пельмени» не лишилась своей популярности, а, кажется, еще больше приобрела. Сегодня она играет в театре и занимается волонтерскими экопроектами, а также стала блогером и снимает видео о своей работе. Не забывает красотка и про соцсети, радуя фанатов не только деловыми кадрами, но и откровенным контентом.
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Обладательница сногсшибательной фигуры, Михалкова не стесняется демонстрировать себя в бикини. Отправившись в спа-салон накануне, Юлия запечатлелась на видео в отражении панорамного окна.
Подписчики узрели любимицу в крошечном бикини с длинными тесемками. Позируя, Михалкова нежно провела рукой по упругим бедрам и покрасовалась в окне, как в зеркале. Лишенные дара речи подписчики затаили дыхание, узрев красоту своей любимицы – так часто в купальнике Юлия еще не выходила на связь.