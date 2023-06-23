Скрывают за шторами: как живет Анастасия Заворотнюк сегодня, показала дочь

Анастасия Заворотнюк уже четвертый год сражается со страшной болезнью. Актрису за это время никто не видел, родные закрылись от прессы и никак не комментируют происходящее со звездой.

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Между тем, о Заворотнюк иногда заговаривает ее старшая дочь Анна. На стала блогером и периодически заводит речь про маму по просьбе фолловеров. А на этот раз показала, где прячут родные звезду «Моей прекрасной няни». Это особняк в Крекшино, окна которого завешены плотными шторами – чтобы ничей посторонний взгляд не увидел лишнего.

Напомним, о болезни Заворотнюк широкая публика узнала в 2020 году. На тот момент актриса растила двухлетнюю дочку Милу от фигуриста Петра Чернышева, за которого вышла замуж в 2008 году. Он сегодня остается главным кормильцем семьи.