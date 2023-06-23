Названа главная ошибка уехавшей Аллы Пугачевой: просчиталась

Певица Алла Пугачева переехала в Израиль год назад, одной из первых сбежав из России. Поступок вызвал недоумение у поклонников и коллег артистки, а ее последующие заявления многих вообще отвернули от Примадонны. Тем не менее, позицию звезды обсуждают до сих пор, а также гадают, когда артистка снова появится в России.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Актер Борис Галкин в беседе с корреспондентами сайта aif.ru указал на главную ошибку Аллы Пугачевой. Когда она покидала страну, то явно предполагала, что сложится все иначе.