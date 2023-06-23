Названа главная ошибка уехавшей Аллы Пугачевой: просчиталась

Певица Алла Пугачева переехала в Израиль год назад, одной из первых сбежав из России. Поступок вызвал недоумение у поклонников и коллег артистки, а ее последующие заявления многих вообще отвернули от Примадонны. Тем не менее, позицию звезды обсуждают до сих пор, а также гадают, когда артистка снова появится в России.
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Актер Борис Галкин в беседе с корреспондентами сайта aif.ru указал на главную ошибку Аллы Пугачевой. Когда она покидала страну, то явно предполагала, что сложится все иначе.
«Пугачева думала, что она незаменима для России. Глубоко ошиблась. Да много чести ей время уделять! Мне даже говорить о ней не хочется, простите», - высказался Галкин.