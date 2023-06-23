Лиза Арзамасова запечатлелась с подросшим сыном Ильи Авербуха: голубоглазый модник в джинсовом комбинезоне

Лиза Арзамасова уже давно стала известной. Она снимается в кино и играет в театре. В этом году актриса снялась в продолжении ситкома «Папины дочки». Поклонники ждут премьеры, так как сама Лиза почти не изменилась за минувшие годы, а вот в ее жизни произошли перемены. Она живет в браке с Ильей Авербухом и растит сына Льва.
На этот раз Арзамасова решила поделиться новым фото. Она вышла на прогулку в брюках и песочной свитере. Актриса запечатлелась с сыном, которого поставила на край фонтана. Мальчик был в кроссовках и джинсовом комбинезоне. Он увлеченно показывал маме в пальчиком вдаль.
«Пусть впереди у всех будет только самое доброе», – написала звезда.
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Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимком. Многие вновь отметили, что Лев очень похож на свою маму, особенно глазами. «Ну, какие милые, солнечный и настоящие», «Наслаждайтесь, детки так быстро растут», «Левушка — очарование! Прелесть!», «Мамин малыш», «Эти глаза обезоруживают», «Просто красавчик», — стали писать подписчики.