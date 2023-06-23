Лиза Арзамасова запечатлелась с подросшим сыном Ильи Авербуха: голубоглазый модник в джинсовом комбинезоне

На этот раз Арзамасова решила поделиться новым фото. Она вышла на прогулку в брюках и песочной свитере. Актриса запечатлелась с сыном, которого поставила на край фонтана. Мальчик был в кроссовках и джинсовом комбинезоне. Он увлеченно показывал маме в пальчиком вдаль.

«Пусть впереди у всех будет только самое доброе», – написала звезда.

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