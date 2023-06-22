«У мамы с папой свидание»: Подольская в мини-шортах забралась на плечи Преснякова, гуляя на побережье в Испании — счастье

Теперь Наталья загорает и купается в море. Она каждый день делится кадрами с наследниками, которые наслаждаются теплыми летними днями. А 22 июня певица устроила свидание. Она вышла на променад с Пресняковым. Артистка в белых шортиках и топе забралась на плечи мужа. Они покрасовались на камеру на фоне волн.

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