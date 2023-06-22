«У мамы с папой свидание»: Подольская в мини-шортах забралась на плечи Преснякова, гуляя на побережье в Испании — счастье

Наталья Подольская уже давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно выступает на публике и снимает новые клипы. Карьеру певица совмещает с материнством. Она растит сыновей Артемия и Ивана. При этом ей удается и дальше распылять огонь страсти с мужем Владимиром Пресняковым. Недавно звездная семья улетела в Испанию.
Теперь Наталья загорает и купается в море. Она каждый день делится кадрами с наследниками, которые наслаждаются теплыми летними днями. А 22 июня певица устроила свидание. Она вышла на променад с Пресняковым. Артистка в белых шортиках и топе забралась на плечи мужа. Они покрасовались на камеру на фоне волн.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды
«У мамы и папы сегодня свидание. И мне бы вот все куда-нибудь бы залезть», — отметила Наталья.
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что певица выглядит влюбленной и счастливой. Другие восхитились ее стройностью. Напомним, что супруги уже 13 лет состоят в браке, но еще до свадьбы жили вместе несколько лет.