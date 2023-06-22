Валя Карнавал в тесном корсете козырнула пышностью своих прелестей: глубокая ложбинка приковала взгляды

22 июня Валя отправилась на новые съемки. Она облачилась в мини-юбку и белоснежный корсет. Наряд сдавил ее аппетитные формы. Певица козырнула пышными полушариями груди. Она не стала прикрывать глубокую ложбинку. Карнавал грациозно закинула ножку на ногу. Она распустила волосы, которые струились прямо до самого декольте.

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