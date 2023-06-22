Валя Карнавал в тесном корсете козырнула пышностью своих прелестей: глубокая ложбинка приковала взгляды

Валя Карнавал уже давно стала известной на всю страну. Она снимает ролики, которые набирают миллионы поклонников. Более того, юная певица выпускает песни. После расставания с Сашей Стоуном она стала чаще выходить в свет. Артистка носит смелые наряды, подчеркивая достоинства своей фигуры. Шортики и кроп-топы стали ее повседневными нарядами летом.
22 июня Валя отправилась на новые съемки. Она облачилась в мини-юбку и белоснежный корсет. Наряд сдавил ее аппетитные формы. Певица козырнула пышными полушариями груди. Она не стала прикрывать глубокую ложбинку. Карнавал грациозно закинула ножку на ногу. Она распустила волосы, которые струились прямо до самого декольте.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что после расставания со Стоуном она стала выглядеть еще привлекательнее. Ее фигура всех впечатлила. «Ну как похудела», «Близняшки не уменьшаются, волшебство», «Ого, какая красота», «Утянула свои прелести», «Теперь не дышит», — стали писать в Сети.