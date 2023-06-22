Клава Кока в мини-бикини повернусь своим ядреным тылом: аппетиная мякоть бедер слиплась

Клава Кока уже много лет строит карьеру. Армия ее поклонников стремительно растет. Она выпускает новые хиты. Певица любит выглядеть броско и каждый раз не только для выступлений облачается в смелые наряды. На этот раз она отправилась отдыхать в Турцию. Артистка не только купается и загорает. Она успела покататься на серфинге.
На этот раз Клава устроила горячую фотосессию. Она захотела порадовать поклонников снимками в мини-бикини. Блондинка решила продемонстрировать свой ядреный тыл. Она даже не стала прикрываться парео свои прелести. Потом певица села на край бассейна, оголив свои бедра, которые словно слиплись.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Клава свела их с ума. Ее формы поразили народ. «И что это за королева», «Мамасита в самом соку», «Тут есть на что посмотреть», «И все облизнулись», «Ой, тут даже говорить не стоит», «Ангельски хороша», «Умеет сводить с ума», «Купальники вам теперь хочется дарит», «Загорелая, блестящая», — стали писать в Сети.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды