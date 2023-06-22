Нюша в лосинах с разрезами и лифчике повиляла своей «сдобой»: трусиков никто не заметил

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в стране. Однако за последние пару лет певица снизила количество концертов. Она растить дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка лишь недавно вернулась в форму после вторых родов. Она возобновила выступления и снова стала носить смелые наряды.
На этот раз Нюша устроила фотосессию, примерив модный наряд. Она предстала в тугих лосинах с разрезами и лифчике. Певица стала танцевать, виляя своими бедрами. Она продемонстрировала манкие округлости фигуры. Артистка не постеснялась обнажить свой живот. При этом от нижнего белья она отказалась, что придало пикантной нитки образу.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит молодая мама. Многие отметили, что она не потеряла сноровку и может дать жару на сцене.
«Ого, прям так», «А это огнище», «Просто отвисла челюсть», «Как же хороша», «Это прям горячо», «Что делает эта крошка», «Фигурка роскошная», — стали писать подписчики.