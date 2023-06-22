История с разводом Андрея Чуева из «Дома-2» близка к завершению — теперь высказалась жена

Не так давно бывший участник скандального шоу «Дом-2» Андрей Чуев и его молодая супруга Виктория объявили на всю страну о том, что хотят развестись. Мужчина заявил, что предложение расстаться поступило от жены.

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Чуев объяснил в своем блоге, что причина разлада кроется в существенной разнице в возрасте. Жене Андрея сейчас 25 лет, а ему 43 года. Мужчина сказал, что все понимает, препятствовать решению супруги не станет и попросил подписчиков не говорить о Виктории ничего плохого.

Однако, как выяснилось позже, Чуев все-таки решил не сдаваться и написал супруге, что готов сделать все, чтобы сохранить семью. Виктория, похоже, только этого и ждала. Немного погодя она сообщила подписчикам о том, что готова дать мужу второй шанс.