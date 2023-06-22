Самбурская в мокром купальнике свела с ума поклонников: упругие и манкие формы подставила солнцу — глаз не оторвать

На этот раз Самбурская устроила жаркую фотосессию. Она стала дразнить фанатов смелыми кадрами. Актриса облачилась в тугой купальник с разрезами. Она грациозно позировала у бассейна, а намокшая ткань подчеркнула ее упругие формы. Настасья продемонстрировала шаровидную грудь во всей красе и точеные бедра. Она подставила прелести солнцу.

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