Самбурская в мокром купальнике свела с ума поклонников: упругие и манкие формы подставила солнцу — глаз не оторвать

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в кино. Она стала известной, когда снялась в сериале «Универ». Теперь актриса все чаще предстает на экранах в новых ролях. Участница шоу «Три аккорда» много внимания уделяет фигуре. Она каждый день занимается спортом. Многие коллеги не перестают восхищаться тем, как выглядит звезда.
На этот раз Самбурская устроила жаркую фотосессию. Она стала дразнить фанатов смелыми кадрами. Актриса облачилась в тугой купальник с разрезами. Она грациозно позировала у бассейна, а намокшая ткань подчеркнула ее упругие формы. Настасья продемонстрировала шаровидную грудь во всей красе и точеные бедра. Она подставила прелести солнцу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
«Всем все доказала, успокоилась, просто хочу побыть сексуальной телочкой», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Многие признались, что она лишила их дара речи. «Оу, как красота режет глаза», «Про такую обычно говорят: — шикарная женщина!», «Как же вы прекрасны», «Просто бомба», — стали писать подписчики.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды