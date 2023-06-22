Клава Кока игриво потрясла округлостями фигуры на доске, засветив треугольник трусов на аппетитном «орехе»

На этот раз Клава захотела покататься на доске для серфинга. Она в желтом бикини отметилась на катере. Потом певица встала на доску и стала прыгать по волнам. Ее прелести тряслись от напряжение. Блондинка игриво подставила свои прелести солнцу. С катера за ней наблюдали парни. Кока с улыбкой оттопырила свой пышный тыл.

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