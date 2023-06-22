Клава Кока игриво потрясла округлостями фигуры на доске, засветив треугольник трусов на аппетитном «орехе»

Клава Кока уже много лет выступает на публике. Она является одной из самых популярных исполнительниц в России. Блондинка продолжает выпускать новые песни. Она всегда предстает в смелых нарядах на публике. Певица мечтает о свадьбе и детях. А пока она делает все, чтобы быть в центре внимания. Звезда приехала отдыхать в Турцию.
На этот раз Клава захотела покататься на доске для серфинга. Она в желтом бикини отметилась на катере. Потом певица встала на доску и стала прыгать по волнам. Ее прелести тряслись от напряжение. Блондинка игриво подставила свои прелести солнцу. С катера за ней наблюдали парни. Кока с улыбкой оттопырила свой пышный тыл.
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Поклонники были впечатлены тем, в какой звезда находится форме. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну как хороша», «Вот это фигурка», «Прям вид самый лучший», «Все в восторге», «Будь всегда в бикини», «Повезло тем, кто это увидел вживую», «Как трясутся ваши пышки», — стали писать в Сети.