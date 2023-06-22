Невестка Орбакайте обнажила точеные формы в США: повязала платочек на бедра, показав безупречный животик

Но даже в Америке Алена старается держать себя в форме. Она раньше зачастую участвовала в фотосессиях в качестве модели. Но за бугром блондинка пока не напрягает себя работой. На новых кадрах она похвасталась точеными формами. Невестка Кристины Орбакайте повязала на свои бедра платок. Она продемонстрировала плоский и подтянутый живот.

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