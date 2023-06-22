Невестка Орбакайте обнажила точеные формы в США: повязала платочек на бедра, показав безупречный животик

Уже больше полугода внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков — живет в США. Он покинул Москву и обосновался в Лос-Анджелесе. За ним следом уехала и жена Алена Краснова. Артист сразу нашел себе новую работу. Он предпочел снимать клипы для местных знаменитостей. А вот его возлюбленная большую часть время веселится с подругами и устраивает шопинги. Иногда пара вместе путешествует по Штатам.
Но даже в Америке Алена старается держать себя в форме. Она раньше зачастую участвовала в фотосессиях в качестве модели. Но за бугром блондинка пока не напрягает себя работой. На новых кадрах она похвасталась точеными формами. Невестка Кристины Орбакайте повязала на свои бедра платок. Она продемонстрировала плоский и подтянутый живот.
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На этот раз Алена сразила поклонников. Многие восхитились тем, как выглядит избранница Никиты. Однако некоторые фанаты ждут, когда пара решится на пополнение в семье. После свадьбы Краснову не раз подозревали в беременности, но пока пара так и не захотела завести ребенка. Они подчеркивают, что наслаждаются жизнью.